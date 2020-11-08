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Азербайджанские борцы взяли 4 медали в Москве

Азербайджанские борцы взяли 4 медали в Москве Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали 4 награды на Гран-при в Москве
Индивидуальные
8 ноября 2020 г. 22:11
Азербайджанские борцы взяли 4 медали в Москве

Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали 4 награды на Гран-при в Москве.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации борьбы Азербайджана, в соревнованиях в олимпийской весовой категории Шамиль Зубаиров (97 кг) взошел на верхнюю ступеньку почетного пьедестала.

Ислам Базарганов (57 кг) и Давуд Ибрагимов (65 кг) получили серебряные медали. Гитиномухаммед Гаджиев (74 кг) и Осман Нурмагоммедов (86 кг) довольствовались бронзой.

Отметим, что нашу страну на турнире представлял международный судья Сади Гулиев.

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Версия на азербайджанском языке Sərbəst güləşçilərimiz Moskva Qran-prisində medallar qazandı

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