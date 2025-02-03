Азербайджанские борцы выступят на турнире в Хорватии

18:07

С 5 по 9 февраля в хорватском Загребе пройдет первый рейтинговый турнир года по борьбе Zagreb Open, в котором примут участие 26 азербайджанских спортсменов.

Как сообщает Report, соревнования откроют вольники, затем на ковер выйдут представители греко-римского стиля.

В составе сборной – призеры крупных международных турниров. На соревнованиях судьей выступит рефери первой категории Вугар Шукюров.

Первыми в турнире выступят борцы вольного стиля. Под руководством главного тренера Хетага Газюмова, старшего тренера Джабраила Гасанова и тренера Шарифа Шарифова выступят Ислам Базарганов (57 кг), Нуреддин Новрузов (61 кг), Али Рагимзаде (65 кг), Кянан Гейбятов (70 кг), Аганазар Новрузов (74 кг), Арсений Джиоев (86 кг), Абубакр Абакаров и Осман Нурмагомедов (оба 92 кг).

Под руководством исполняющего обязанности главного тренера Тогрула Аскерова и тренера Агагусейна Мустафаева выступят пять женщин-борцов – Эльнура Мамедова (55 кг), Жаля Алиева (57 кг), Алёна Колесник, Гюнай Гурбанова (обе 59 кг) и Захра Керимзаде (72 кг) будут бороться в традиционном турнире.

Сборная по греко-римской борьбе участвует в рейтинговом турнире более широким составом. Под руководством главного тренера Александра Тараканова, старшего тренера Ровшана Байрамова, тренеров Гасана Алиева и Камрана Мамедова выступят Эльдяниз Азизли, Эльмир Алиев (оба 55 кг), Нихат Мамедли, Гусейн Гарибов (оба 60 кг), Мурад Мамедов, Зия Бабашов (оба 63 кг), Хасрат Джафаров, Фарид Халилов (оба 67 кг), Ульви Ганизаде, Руслан Нуруллаев (оба 72 кг), Санан Сулейманов, Хасай Гасанли, Давуд Мамедов (все 77 кг), Гурбан Гурбанов (82 кг), Ислам Аббасов, Рафик Гусейнов (оба 87 кг), Мурад Ахмедиев, Ариф Нифтуллаев (оба 97 кг), Бека Канделаки и Сархан Мамедов (оба 130 кг).