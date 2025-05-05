Азербайджанские борцы выступят на международном турнире в Турции

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе среди юниоров выступит на международном турнире "Чемпионы", который пройдет в турецкой Анталье.

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе U-20 выступит на международном турнире "Чемпионы", который пройдет в турецкой Анталье.

Как сообщает Report, соревнования продлятся три дня.

В турнире примут участие 25 борцов под руководством старшего тренера Нураддина Раджабова и тренеров Эмина Ахмедова и Тураджа Гусейнли.

Азербайджан на турнире будут представлять спортсмены Эльвин Ибадов, Туран Дашдемиров, Халид Алескеров (все 55 кг), Айхан Джавадов, Ведат Гасымлы, Саид Халилов, Амрах Амрахов (все 60 кг), Турал Ахмедов, Мухаммед Гасымзаде (оба 63 кг), Роман Керимов, Эльшан Ислам (оба 67 кг), Фераим Мустафаев, Сеймур Гасымов, Кямран Раджабли, Али Меликов (все 72 кг), Давуд Мамедов, Джавад Мамедов (оба 77 кг), Джавидан Нахметов, Эльмин Алиев, Эльвин Османлы (все 82 кг), Орхан Гаджиев, Абдулла Гасанов (оба 87 кг), Исмаил Рзаев (97 кг), Мазаим Марданов и Мусеи-Кязым Гусейн (оба 130 кг).

Судить соревнования будут международные рефери второй категории Хаял Алиев и Кямран Бахышов.