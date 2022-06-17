Азербайджанские борцы вышли в финал, одолев армянских соперников

Азербайджанские борцы вольного стиля одержали победу над армянскими соперниками в полуфинале чемпионата Европы U-17 в столице Румынии Бухаресте.

Азербайджанские борцы вольного стиля одержали победу над армянскими соперниками в полуфинале чемпионата Европы U-17 в столице Румынии Бухаресте.

Как сообщает Report, Васиф Багиров (48 кг) одержал победу над армянином Сашей Петросяном со счетом 5:0, а Джамал Аббасов (55 кг) одолел Артавазда Арутюняна со счетом 10:2. Оба азербайджанских спортсмена вышли в финал.

Отметим, что сегодня в полуфинале Ильяс Исаев в весовой категории до 65 кг поборется с тюрком Фатихом Аджаром, Шамистан Ахундов в весовой категории до 80 кг - с венгром Петером Шомбором Шивновски, а Юсиф Дурсунов в весовой категории до 110 кг - с французом Леваном Лагвилавой.