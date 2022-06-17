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Азербайджанские борцы вышли в финал, одолев армянских соперников

Азербайджанские борцы вышли в финал, одолев армянских соперников Азербайджанские борцы вольного стиля одержали победу над армянскими соперниками в полуфинале чемпионата Европы U-17 в столице Румынии Бухаресте.
Индивидуальные
17 июня 2022 г. 18:45
Азербайджанские борцы вышли в финал, одолев армянских соперников

Азербайджанские борцы вольного стиля одержали победу над армянскими соперниками в полуфинале чемпионата Европы U-17 в столице Румынии Бухаресте.

Как сообщает Report, Васиф Багиров (48 кг) одержал победу над армянином Сашей Петросяном со счетом 5:0, а Джамал Аббасов (55 кг) одолел Артавазда Арутюняна со счетом 10:2. Оба азербайджанских спортсмена вышли в финал.

Отметим, что сегодня в полуфинале Ильяс Исаев в весовой категории до 65 кг поборется с тюрком Фатихом Аджаром, Шамистан Ахундов в весовой категории до 80 кг - с венгром Петером Шомбором Шивновски, а Юсиф Дурсунов в весовой категории до 110 кг - с французом Леваном Лагвилавой.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Azərbaycanın 4 güləşçisi finala yüksəlib

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