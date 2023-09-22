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Азербайджанские спортсмены вступают в борьбу на чемпионате мира в Белграде

Азербайджанские спортсмены вступают в борьбу на чемпионате мира в Белграде Сегодня еще три азербайджанских борца греко-римского стиля начинают борьбу на чемпионате мира в столице Сербии Белграде.
Индивидуальные
22 сентября 2023 г. 10:50
Азербайджанские спортсмены вступают в борьбу на чемпионате мира в Белграде

Сегодня еще три азербайджанских борца греко-римского стиля начинают борьбу на чемпионате мира в столице Сербии Белграде.

Как сообщает Report, на татами выйдут борцы Нихат Мамедли (60 кг), Ульви Ганизаде (72 кг), Ариф Нифтуллаев (97 кг).

60 кг

1/16 финала

Нихат Мамедли - Кевин Де Армас (Куба)

72 кг

1/8 финала

Ульви Ганизаде - Анкит Гулиа (UWW) / Ховард Йоргенсен (Норвегия)

97 кг

1/16 финала

Ариф Нифтуллаев - Миндаугас Венкайтис (Литва)

Сегодня трое борцов греко-римского стиля могут завоевать золотые медали. Эльданиз Азизли (55 кг) встретится в финале с представителем Грузии Нугзари Цурцумия, Рафик Гусейнов (82 кг) - с представителем Ирана Алирзой Мохмадипиани, Санан Сулейманов (77 кг) - с представителем Кыргызстана Акжолом Махмудовым.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: daha üç Azərbaycan güləşçisi mübarizəyə başlayır

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