Азербайджанские спортсмены вступают в борьбу на чемпионате мира в Белграде

Азербайджанские спортсмены вступают в борьбу на чемпионате мира в Белграде

Сегодня еще три азербайджанских борца греко-римского стиля начинают борьбу на чемпионате мира в столице Сербии Белграде.

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Сегодня еще три азербайджанских борца греко-римского стиля начинают борьбу на чемпионате мира в столице Сербии Белграде. Как сообщает Report, на татами выйдут борцы Нихат Мамедли (60 кг), Ульви Ганизаде (72 кг), Ариф Нифтуллаев (97 кг). 60 кг 1/16 финала Нихат Мамедли - Кевин Де Армас (Куба) 72 кг 1/8 финала Ульви Ганизаде - Анкит Гулиа (UWW) / Ховард Йоргенсен (Норвегия) 97 кг 1/16 финала Ариф Нифтуллаев - Миндаугас Венкайтис (Литва) Сегодня трое борцов греко-римского стиля могут завоевать золотые медали. Эльданиз Азизли (55 кг) встретится в финале с представителем Грузии Нугзари Цурцумия, Рафик Гусейнов (82 кг) - с представителем Ирана Алирзой Мохмадипиани, Санан Сулейманов (77 кг) - с представителем Кыргызстана Акжолом Махмудовым. Подпишитесь на наш Telegram канал