Азербайджанские спортсмены вступают в борьбу на чемпионате мира в Белграде

Сегодня еще три азербайджанских борца греко-римского стиля начинают борьбу на чемпионате мира в столице Сербии Белграде.
Как сообщает Report, на татами выйдут борцы Нихат Мамедли (60 кг), Ульви Ганизаде (72 кг), Ариф Нифтуллаев (97 кг).
60 кг
1/16 финала
Нихат Мамедли - Кевин Де Армас (Куба)
72 кг
1/8 финала
Ульви Ганизаде - Анкит Гулиа (UWW) / Ховард Йоргенсен (Норвегия)
97 кг
1/16 финала
Ариф Нифтуллаев - Миндаугас Венкайтис (Литва)
Сегодня трое борцов греко-римского стиля могут завоевать золотые медали. Эльданиз Азизли (55 кг) встретится в финале с представителем Грузии Нугзари Цурцумия, Рафик Гусейнов (82 кг) - с представителем Ирана Алирзой Мохмадипиани, Санан Сулейманов (77 кг) - с представителем Кыргызстана Акжолом Махмудовым.