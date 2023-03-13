Азербайджанские борцы вступают в борьбу на чемпионате Европы

Пятеро азербайджанских борцов греко-римского стиля вступают сегодня в борьбу на чемпионате U-23 в столице Румынии Бухаресте.

Пятеро азербайджанских борцов греко-римского стиля вступают сегодня в борьбу на чемпионате U-23 в столице Румынии Бухаресте.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 55 кг Рагим Гасанов в 1/4 финала встретится с победителем пары Карапет Манвелян (Армения) / Саболч Лосонч (Сербия).

Соперником Зии Бабашова (63 кг) в классификационном раунде будет представитель Армении Саак Ованнисян.

Хасай Гасанли (77 кг) в классификационном раунде встретится с Шаханом Аджаром (Турция), Мухаммед Ахмедиев (87 кг) – с Ачикой Болквадзе (Грузия), а Сархан Мамедов (130 кг) – с Михаилом Вишневецким (Украина).

Чемпионат Европы завершится 19 марта.