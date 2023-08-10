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Азербайджанские борцы вольного стиля завершили II Игры стран СНГ с 6 медалями

Азербайджанские борцы вольного стиля завершили II Игры стран СНГ с 6 медалями Сборная Азербайджана по вольной борьбе завершила проходившие в Беларуси II Игры стран СНГ с 6 медалями.
Индивидуальные
10 августа 2023 г. 10:09
Азербайджанские борцы вольного стиля завершили II Игры стран СНГ с 6 медалями

Сборная Азербайджана по вольной борьбе завершила проходящие в Беларуси II Игры стран СНГ с 6 медалями.

Как сообщает Report, на соревнованиях команда завоевала две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.

Джабраил Гаджиев (74 кг) и Арсений Джиоев (86 кг) завоевали золото, Айхан Абдуллазаде (61 кг), Мурад Евлоев (70 кг) и Абдулжалил Шабанов (92 кг) - серебро, а Рашид Бабазаде (65 кг) - бронзу.

Отметим, что сборная по вольной борьбе отправилась на II Игры стран СНГ в сопровождении тренеров Назима Алиджанова, Ашрафа Алиева и Хагана Сулейманова.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sərbəst güləşçiləri II MDB Oyunlarını 6 medalla başa vurublar

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