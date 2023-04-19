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Азербайджанские борцы вольного стиля завершили чемпионат Европы с 6 медалями

Азербайджанские борцы вольного стиля завершили чемпионат Европы с 6 медалями Азербайджанский борец вольного стиля Георгий Мешвилдишвили завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы в столице Хорватии Загребе.
Индивидуальные
19 апреля 2023 г. 23:00
Азербайджанские борцы вольного стиля завершили чемпионат Европы с 6 медалями

Азербайджанский борец вольного стиля Георгий Мешвилдишвили завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы в столице Хорватии Загребе.

Как передает Report, в поединке за 3-е место спортсмен, выступающий в весовой категории до 125 кг, победил итальянца Авраама Коньедона со счетом 7:4.

Напомним, что борцы вольного стиля завершили соревнования с 6 медалями.

Ранее, золотые награды достались Алиаббасу Рзазаде (57 кг) и Гаджи Алиеву (70 кг), серебряные - Магомедхану Магомедову (97 кг) и Осману Нурмагомедову (92 кг), а бронза – Абубакру Абакарову (86 кг).

Чемпионат континента завершится 23 апреля.

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