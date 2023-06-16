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Азербайджанские борцы вольного стиля вышли в финал чемпионата Европы

Азербайджанские борцы вольного стиля вышли в финал чемпионата Европы Двое азербайджанских борцов вольного стиля вышли в финал чемпионата Европы U-17, который проходит в столице Албании Тиране.
Индивидуальные
16 июня 2023 г. 21:11
Азербайджанские борцы вольного стиля вышли в финал чемпионата Европы

Двое азербайджанских борцов вольного стиля вышли в финал чемпионата Европы U-17, который проходит в столице Албании Тиране.

Как сообщает Report, в решающих поединках свои силы испытают Гаджи Керимов (55 кг) и Юсиф Дурсунов (110 кг).

Керимов в полуфинале одержал убедительную победу над французом Убайдой Итаевым - 12:0. Дурсунов превзошел представителя Турции Арду Гюлеря со счетом 11:0.

Отметим, что ранее борец греко-римского стиля Туран Дашдемиров (45 кг) завоевал золото, а Эльнар Зиядов (48 кг), Али Сейидалили (51 кг), Айхан Джавадов (55 кг), Эльмин Алиев (80 кг) и Махир Гурбанлы (110 кг) - бронзовые медали. Среди женщин-борцов Рузанна Мамедова заняла второе место на чемпионате Европы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın iki sərbəst güləşçisi Avropa çempionatının finalına yüksəlib

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