Азербайджанские борцы вольного стиля вернулись на Родину

Азербайджанские борцы вольного стиля вернулись домой

Азербайджанские борцы вольного стиля вернулись домой.

Как передает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменов встречали представители общественности, СМИ и родственники.

Отметим, что сборная Азербайджана по вольной борьбе добилась исторического достижения на чемпионате Европы по борьбе среди юношей до 23 лет в болгарском Пловдиве. Команда под руководством тренеров Арифа Абдуллаева, Джабраила Гасанова и Ровшана Гаджиева завоевала 7 медалей.

Зиряддин Байрамов (65 кг), Джабраил Гаджиев (74 кг), Абубакр Абакаров (86 кг) и Ислам Ильясов (97 кг) победили всех своих соперников, стали чемпионами континента. Бронзовые медали завоевали Тофик Алиев (57 кг), Ашраф Аширов (79 кг) и Айдын Ахмедов (125 кг).

Таким образом, команда в 9 из 10 весовых категорий завоевала 4 золотые и 3 бронзовые медали. В итоге сборная Азербайджана, набравшая 159 очков, стала чемпионом Европы.

Этот результат является лучшим результатом национальной сборной по вольной борьбе в истории чемпионатов Европы U-23 как по медалям, так и в командном зачете.