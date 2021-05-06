Азербайджанские борцы вольного стиля установили исторический антирекорд

На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио Азербайджан представят всего три борца вольного стиля.
Как передает Report, этот показатель является антирекордом.
На предыдущих Олимпиадах в худшем случае соревновались 4 борца-вольника:
1996. Атланта - 6
2000. Сидней - 6
2004. Афины - 4
2008. Пекин - 7
2012. Лондон - 6
2016. Рио-де-Жанейро - 6.
Следует отметить, что на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио можно было получить максимум 6 лицензий по вольной борьбе.
Так, Шариф Шарифов (97 кг) завоевал путевку на чемпионате мира 2019 года, а Гаджи Алиев (65 кг) и Гаджимурад Гаджиев (74 кг) - на европейском отборочном турнире нынешнего года.