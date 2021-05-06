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Азербайджанские борцы вольного стиля установили исторический антирекорд

Азербайджанские борцы вольного стиля установили исторический антирекорд На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио Азербайджан представят всего три борца вольного стиля
Индивидуальные
6 мая 2021 г. 23:54
Азербайджанские борцы вольного стиля установили исторический антирекорд

На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио Азербайджан представят всего три борца вольного стиля.

Как передает Report, этот показатель является антирекордом.

На предыдущих Олимпиадах в худшем случае соревновались 4 борца-вольника:

1996. Атланта - 6

2000. Сидней - 6

2004. Афины - 4

2008. Пекин - 7

2012. Лондон - 6

2016. Рио-де-Жанейро - 6.

Следует отметить, что на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио можно было получить максимум 6 лицензий по вольной борьбе.

Так, Шариф Шарифов (97 кг) завоевал путевку на чемпионате мира 2019 года, а Гаджи Алиев (65 кг) и Гаджимурад Гаджиев (74 кг) - на европейском отборочном турнире нынешнего года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan sərbəst güləşçiləri tarixi antirekorda imza atdı

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