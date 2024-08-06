Азербайджанские борцы вольного стиля отправились во Францию ​​на Олимпиаду

На летнюю Олимпиаду в Париже проводили последних членов олимпийской сборной Азербайджана.

На летнюю Олимпиаду в Париже проводили последних членов олимпийской сборной Азербайджана.

Как сообщает Report, во Францию отправились борцы вольного силя Алиаббас Рзазаде (57 кг), Гаджи Алиев (65 кг), Туран Байрамов (74 кг), Осман Нурмагомедов (86 кг), Магомедхан Магомедов (97 кг) и Георгий Мешвилдишвили (130 кг).

В проводах в Международном аэропорту Гейдар Алиев приняли участие официальные лица Министерства молодежи и спорта, Федерации борьбы Азербайджана, тренеры, другие борцы и родственники олимпийцев.

Алиаббас Рзазаде и Осман Нурмагомедов выйдут на ринг 8 августа, Туран Байрамов и Георгий Мешвилдишвили – на следующий день, а Гаджи Алиев и Магомедхан Магомедов – 10 августа.

Напомним, что две золотые медали в актив Азербайджана принесли дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг). Боксер Альфонсо Домингес (92 кг) обеспечил себе как минимум серебряную медаль, выйдя в финал.