​Азербайджанские борцы вернулись из Дагестана с двумя медалями

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В дагестанском городе Каспийск прошел V международный юношеский турнир по вольной борьбе за призы Курамагомеда Курамагомедова. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации борьбы Азербайджана, наши борцы в составе сборной завоевали одну серебряную и одну бронзовую медаль. Под руководством главного тренера Назима Алиджанова и тренера Ровшана Умудова в соседнюю республику отправились 8 спортсменов из Азербайджана. Из них Гаджимурад Магомедсаидов, выступавший в весовой категории до 85 кг, проиграв только в финальной схватке, завоевал серебро, а Ахлиман Гулиев, выступавший в весе 76 кг завоевал бронзовую медаль.

Отметим, что к судейству на турнире был привлечен наш соотечественник Мурад Алиев.