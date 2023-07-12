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Азербайджанские борцы в текущем году завоевали 72 медали на чемпионатах Европы

Азербайджанские борцы в текущем году завоевали 72 медали на чемпионатах Европы Азербайджанские борцы в 2023 году завоевали 72 медали во всех возрастных категориях на чемпионатах Европы.
Индивидуальные
12 июля 2023 г. 12:10
Азербайджанские борцы в текущем году завоевали 72 медали на чемпионатах Европы

Азербайджанские борцы в 2023 году завоевали 72 медали во всех возрастных категориях на чемпионатах Европы.

Как сообщает Report, из них 14 приходятся на долю взрослых спортсменов.

Члены основной сборной завоевали 5 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали.

Команда U-23 завоевала 12 наград (6 золотых, 3 серебряные, 3 бронзовые), U-20 - 15 (4 золотых, 4 серебряные, 7 бронзовых), U-17 - 14 (5 золотых, 1 серебряная, 8 бронзовых).

Наибольшее количество наград собрала команда U-15, завоевавшая на чемпионате Европы 17 медалей (2 золотые, 6 серебряных, 9 бронзовых).

Основная сборная по вольной борьбе, сборная U-23, сборные U-20 по греко-римской борьбе и вольной борьбе стали первыми в командном зачете в континентальных соревнованиях.

Отметим, что цикл чемпионата Европы по борьбе в 2023 году завершен.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan güləşçiləri cari ildə Avropa çempionatlarını 72 medalla başa vurublar

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