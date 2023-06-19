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Азербайджанские борцы стали вторыми на юниорском ЕВРО

Азербайджанские борцы стали вторыми на юниорском ЕВРО В Тиране (Албания) завершилось юниорское первенство Европы (U-17) по вольной борьбе.
Индивидуальные
19 июня 2023 г. 00:10
Азербайджанские борцы стали вторыми на юниорском ЕВРО

В Тиране (Албания) завершилось юниорское первенство Европы (U-17) по вольной борьбе.

Как передает Report, сборная Азербайджана завоевала семь (4-0-3) наград, набрав 155 очков.

С этим результатом наша сборная заняла второе место в общекомандном зачете, уступив Армении (169). В медальном зачете наш коллектив заняла первое место.

Напомним, что Джафар Джафаров (45 кг), Гаджи Керимов (55 кг), Джамал Аббасов (60 кг) и Юсиф Дурсунов (110 кг) стали чемпионами, Сейхун Ализаде (51 кг), Мирзага Ахундов (65 кг) и Исмаил Рагимли (71 кг) заняли третьи места.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sərbəst güləş millisi U-17 Avropa çempionatında ikinci yeri tutub

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