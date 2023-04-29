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Азербайджанские борцы примут участие в международном турнире в России

Азербайджанские борцы примут участие в международном турнире в России Азербайджанские борцы примут участие в XXV международном турнире по вольной борьбе Baikal Open – 2023 в Республике Бурятия Российской Федерации.
Индивидуальные
29 апреля 2023 г. 08:32
Азербайджанские борцы примут участие в международном турнире в России

Азербайджанские борцы примут участие в XXV международном турнире по вольной борьбе Baikal Open – 2023 в Республике Бурятия Российской Федерации.

Как сообщает Report, соревнования пройдут 29-30 апреля в Физкультурно-спортивном комплексе.

В состязании будут представлены 14 стран, включая Азербайджан, Россию, Кыргызстан, Монголию, Беларусь, Македонию, Марокко, Молдову, Казахстан, Индию, Турцию, Корею, Таджикистан и Армению.

В рамках соревнований за призовые места будут бороться 228 спортсменов в 10 весовых категориях (57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг).

Призовой фонд престижного турнира составляет 3,2 млн рублей (свыше 67 тыс. манатов).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan güləşçiləri Rusiyada beynəlxalq yarışda iştirak edəcəklər

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