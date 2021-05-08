Азербайджанские борцы примут участие на Олимпийском квалификационном турнире

В нем примут участие 5 представителей Азербайджана

На мировом Олимпийском классификационном турнире, который проходит в столице Болгарии Софии, сегодня к борьбе присоединятся борцы греко-римского стиля.

Как сообщает Report, в этом виде борьбы свои силы попробуют 5 представителей Азербайджана.

Греко-римская борьба

60 кг

Классификация: Мурад Мамедов - Стиг Андре Берге (Норвегия)

67 кг

Классификация: Расул Чунаев - Дониор Исламов (Молдова)

77 кг

Классификация: Рафик Гусейнов - Хенву Ким (Корея)

97 кг

1/8 финала: Мурад Локьяев - Николос Какелашвили (Италия)

130 кг

1/8 финала: Бека Канделаки - Оскар Марвик (Норвегия)

Женская борьба

68 кг

Финал: Элис Манолова - Мими Христова (Болгария))