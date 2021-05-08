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Азербайджанские борцы примут участие на Олимпийском квалификационном турнире

Азербайджанские борцы примут участие на Олимпийском квалификационном турнире В нем примут участие 5 представителей Азербайджана
Индивидуальные
8 мая 2021 г. 10:03
Азербайджанские борцы примут участие на Олимпийском квалификационном турнире

На мировом Олимпийском классификационном турнире, который проходит в столице Болгарии Софии, сегодня к борьбе присоединятся борцы греко-римского стиля.

Как сообщает Report, в этом виде борьбы свои силы попробуют 5 представителей Азербайджана.

Греко-римская борьба

60 кг
Классификация: Мурад Мамедов - Стиг Андре Берге (Норвегия)

67 кг
Классификация: Расул Чунаев - Дониор Исламов (Молдова)

77 кг
Классификация: Рафик Гусейнов - Хенву Ким (Корея)

97 кг
1/8 финала: Мурад Локьяев - Николос Какелашвили (Италия)

130 кг
1/8 финала: Бека Канделаки - Оскар Марвик (Норвегия)

Женская борьба

68 кг

Финал: Элис Манолова - Мими Христова (Болгария))

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Версия на азербайджанском языке Təsnifat turniri: 5 yunan-Roma güləşçimiz üçün lisenziya şansı

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