Азербайджанские борцы примут участие на Олимпийском квалификационном турнире

На мировом Олимпийском классификационном турнире, который проходит в столице Болгарии Софии, сегодня к борьбе присоединятся борцы греко-римского стиля.
Как сообщает Report, в этом виде борьбы свои силы попробуют 5 представителей Азербайджана.
Греко-римская борьба
60 кг
Классификация: Мурад Мамедов - Стиг Андре Берге (Норвегия)
67 кг
Классификация: Расул Чунаев - Дониор Исламов (Молдова)
77 кг
Классификация: Рафик Гусейнов - Хенву Ким (Корея)
97 кг
1/8 финала: Мурад Локьяев - Николос Какелашвили (Италия)
130 кг
1/8 финала: Бека Канделаки - Оскар Марвик (Норвегия)
Женская борьба
68 кг
Финал: Элис Манолова - Мими Христова (Болгария))