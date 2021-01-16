Азербайджанские борцы начинают состязания на Гран-при во Франции

Сборную будут представлять 10 борцов в разных весовых категориях

Сегодня азербайджанские борцы вольного стиля начинают состязания на турнире Гран-при Анри Деглана во французском городе Ницца.

Как сообщает Report, сборную будут представлять 10 борцов в разных весовых категориях.

Олимпийский чемпион Шариф Шарифов (97 кг) в 1-м раунде попытается побороть грузина Гиви Матчарашвили.

57 кг

1/8 финала: Георгий Эдишерашвили – Томас Гилман (США)

1/8 финала: Махир Амирасланов – Нильс Леутерт (Швейцария)

1/4 финала: Ислам Базарганов – Никлас Стечеле (Германия) / Разван Ковач (Румыния)

65 кг

1/8 финала: Туран Байрамов – Ильман Мухтаров (Франция)

74 кг

1/8 финала: Гаджимурад Гаджиев – Марк Дитше (Швейцария)

1/8 финала: Гаджимурад Омаров – Мишель Финесилвер (Израиль)

1/8 финала: Джошгун Азимов – Джоэл Майер (Швейцария)

86 кг

1/4 финала: Абубакр Абакаров – Мохаммед Рамазанов (Россия) / Захид Валенсия (США)

92 кг

1-й тур: Осман Нурмагомедов – Иракли Мицури (Грузия)

97 кг

1-й тур: Шариф Шарифов – Гиви Матчарашвили (Грузия)

Отметим, что встречи начнутся в 13:00 по бакинскому времени. Борцы греко-римского стиля будут состязаться 17 января.