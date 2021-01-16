Азербайджанские борцы начинают состязания на Гран-при во Франции

Сегодня азербайджанские борцы вольного стиля начинают состязания на турнире Гран-при Анри Деглана во французском городе Ницца.
Как сообщает Report, сборную будут представлять 10 борцов в разных весовых категориях.
Олимпийский чемпион Шариф Шарифов (97 кг) в 1-м раунде попытается побороть грузина Гиви Матчарашвили.
57 кг
1/8 финала: Георгий Эдишерашвили – Томас Гилман (США)
1/8 финала: Махир Амирасланов – Нильс Леутерт (Швейцария)
1/4 финала: Ислам Базарганов – Никлас Стечеле (Германия) / Разван Ковач (Румыния)
65 кг
1/8 финала: Туран Байрамов – Ильман Мухтаров (Франция)
74 кг
1/8 финала: Гаджимурад Гаджиев – Марк Дитше (Швейцария)
1/8 финала: Гаджимурад Омаров – Мишель Финесилвер (Израиль)
1/8 финала: Джошгун Азимов – Джоэл Майер (Швейцария)
86 кг
1/4 финала: Абубакр Абакаров – Мохаммед Рамазанов (Россия) / Захид Валенсия (США)
92 кг
1-й тур: Осман Нурмагомедов – Иракли Мицури (Грузия)
97 кг
1-й тур: Шариф Шарифов – Гиви Матчарашвили (Грузия)
Отметим, что встречи начнутся в 13:00 по бакинскому времени. Борцы греко-римского стиля будут состязаться 17 января.