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Азербайджанские борцы начинают состязания на Гран-при во Франции

Азербайджанские борцы начинают состязания на Гран-при во Франции Сборную будут представлять 10 борцов в разных весовых категориях
Индивидуальные
16 января 2021 г. 10:03
Азербайджанские борцы начинают состязания на Гран-при во Франции

Сегодня азербайджанские борцы вольного стиля начинают состязания на турнире Гран-при Анри Деглана во французском городе Ницца.

Как сообщает Report, сборную будут представлять 10 борцов в разных весовых категориях.

Олимпийский чемпион Шариф Шарифов (97 кг) в 1-м раунде попытается побороть грузина Гиви Матчарашвили.

57 кг
1/8 финала: Георгий Эдишерашвили – Томас Гилман (США)
1/8 финала: Махир Амирасланов – Нильс Леутерт (Швейцария)
1/4 финала: Ислам Базарганов – Никлас Стечеле (Германия) / Разван Ковач (Румыния)

65 кг
1/8 финала: Туран Байрамов – Ильман Мухтаров (Франция)

74 кг
1/8 финала: Гаджимурад Гаджиев – Марк Дитше (Швейцария)
1/8 финала: Гаджимурад Омаров – Мишель Финесилвер (Израиль)
1/8 финала: Джошгун Азимов – Джоэл Майер (Швейцария)

86 кг
1/4 финала: Абубакр Абакаров – Мохаммед Рамазанов (Россия) / Захид Валенсия (США)

92 кг
1-й тур: Осман Нурмагомедов – Иракли Мицури (Грузия)

97 кг
1-й тур: Шариф Шарифов – Гиви Матчарашвили (Грузия)

Отметим, что встречи начнутся в 13:00 по бакинскому времени. Борцы греко-римского стиля будут состязаться 17 января.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 10 güləşçisi Qran-pridə mübarizəyə başlayır

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