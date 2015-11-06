​Азербайджанские борцы начинают борьбу в Кубке европейских наций

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В Москве стартовал турнир Кубка европейских наций по борьбе.

Как сообщает Report, в турнире ведут борьбу сборные Азербайджана по греко-римской, вольной и женской борьбе.

В первый день соревнований пройдут групповые встречи среди женщин. Согласно результатам жеребьевки, азербайджанские спортсменки будут вести совместную борьбу в группе А с Польшей и Россией.

В группе В встретятся сборные Украины, Беларуси и Турции. Лидеры группы будут соревноваться в финале турнира.

Под руководством главного тренера Семена Чтерева и старшего тренера Константина Конорева в соревнованиях будут участвовать Марзигет Багомедова (48 кг), Анжела Дароган (53 кг), Наталия Синишин (55 кг), Алена Колесник (58 кг), Ирина Нетреба (60 кг), Рагнетта Гурбанзаде (63 кг) и Гезель Зутова (69 кг).

Отметим, что соревнования проходят в Универсальном спортивном зале "Дружба" Олимпийского комплекса "Лужники".