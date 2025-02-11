Азербайджанские борцы начали учебно-тренировочный сбор

10:34

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе проведет учебно-тренировочный сбор в Хорватии.

Как сообщает Report, команда будет тренироваться в Порече до 22 февраля.

В сборах под руководством главного тренера Александра Тараканова принимают участие 20 борцов.

Кроме этого, 10 членов женской сборной отправились на сборы в Венгрию, а команда по вольной борьбе в составе 24 спортсменов – во Владикавказ, где будет тренироваться до 26 февраля.

Зарубежные сборы направлены на подготовку команд к чемпионату Европы U-23 в Албании (8–14 марта) и первенству Европы среди взрослых в Словакии (7–13 апреля).