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Азербайджанские борцы начали учебно-тренировочный сбор

Азербайджанские борцы начали учебно-тренировочный сбор 10:34
Индивидуальные
11 февраля 2025 г. 10:49
Азербайджанские борцы начали учебно-тренировочный сбор

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе проведет учебно-тренировочный сбор в Хорватии.

Как сообщает Report, команда будет тренироваться в Порече до 22 февраля.

В сборах под руководством главного тренера Александра Тараканова принимают участие 20 борцов.

Кроме этого, 10 членов женской сборной отправились на сборы в Венгрию, а команда по вольной борьбе в составе 24 спортсменов – во Владикавказ, где будет тренироваться до 26 февраля.

Зарубежные сборы направлены на подготовку команд к чемпионату Европы U-23 в Албании (8–14 марта) и первенству Европы среди взрослых в Словакии (7–13 апреля).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın güləş millisi Xorvatiyada təlim-məşq toplanışına start verib

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