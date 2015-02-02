​Азербайджанские борцы завоевали 9 медалей на турнире "Кубок Ядигара Имама"

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Иранском городе Мешхед прошел турнир среди юниоров на кубок Ядигара Имама. Как сообщает Report, наши спортсмены на турнире завоевали 1 золотую, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей. Одно золото и одну бронзу завоевали наши представители греко-римской борьбы. Единственное золото в копилку сборной Азербайджана принес Магомедали Гасанлы (58 кг), а Джейхун Насиров (63 кг) в этом виде борьбы стал третьим. Представители вольной борьбы завоевали 3 серебряных и 4 бронзовых медалей. Шахин Мухтаров (42 кг), Алиаббас Рзазадэ (50 кг) и Ахлиман Кулиев (76 кг) проиграли в финале. Фазиль Гасанов (58 кг), Орхан Аббасов (63 кг), Исмаил Абдуллаев (69 кг) и Равиль Бабазаде (76 кг) довольствовались только третьим местом.