Азербайджанские борцы на международном турнире завоевали 2 золотые и 2 бронзовые медали

25 марта, 2018 22:27

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ В столице Болгарии Софие прошел 56-й международный турнир по борьбе "Дан Колов - Никола Петров". Как передает Report, представители Азербайджана завершили турнир 2 золотыми и 2 бронзовыми медалями. В первый день соревнования борец греко-римского стиля Расул Чунаев (67 кг) завоевал золото, Элис Манолова (65 кг) бронзовую медаль. Сегодня Мария Стадник (50 кг) завоевала золото, борец греко-римского стиля Эльман Мухтаров (67 кг) бронзу.