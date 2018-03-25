Азербайджанские борцы на международном турнире завоевали 2 золотые и 2 бронзовые медали

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ В столице Болгарии Софие прошел 56-й международный турнир по борьбе "Дан Колов - Никола Петров".
Как передает Report, представители Азербайджана завершили турнир 2 золотыми и 2 бронзовыми медалями.
В первый день соревнования борец греко-римского стиля Расул Чунаев (67 кг) завоевал золото, Элис Манолова (65 кг) бронзовую медаль. Сегодня Мария Стадник (50 кг) завоевала золото, борец греко-римского стиля Эльман Мухтаров (67 кг) бронзу.
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