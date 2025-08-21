Азербайджанские борцы могут завоевать одну золотую и две бронзовые медали на чемпионате мира

Азербайджанские борцы могут завоевать одну золотую и две бронзовые медали на молодежном чемпионате мира (U-20), который проходит в болгарском городе Самоков.

Как сообщает Report , в греко-римской борьбе Айхан Джавадов (60 кг) после уверенных побед над египтянином Ахмедом Шабаном и поляком Грацяном Едутой (обе схватки завершились со счетом 9:0) одержал убедительную победу и над турецким спортсменом Омером Алташем – 8:3.

В полуфинале азербайджанский борец выиграл у грузина Вахтанга Лолуа. В финале Джавадову предстоит встретиться с армянским борцом Юриком Мхитаряном.

Эльмин Алиев (82 кг) победил украинца Кирилла Шнирёва – 11:4, однако в 1/8 финала уступил чемпиону Европы и мира из России Михаилу Шкарину – 0:8. Так как российский спортсмен вышел в финал, Алиев завтра проведет утешительный поединок за право побороться за бронзовую медаль.

Среди женщин Захра Каримзаде (72 кг) в 1/8 финала проиграла китаянке Лю Юйци – 0:10. Поскольку представительница Китая пробилась в финал, Каримзаде также получит шанс выйти на ковер в утешительной схватке за бронзу.