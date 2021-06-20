Чемпионат Европы: Азербайджанские борцы завоевали еще четыре медали

В Самокове (Болгария) завершается юношеское первенство Европы по борьбе.

В Самокове (Болгария) завершается юношеское первенство Европы по борьбе.

Как передает Report, азербайджанские борцы греко-римского стиля в последний день турнира завоевали еще четыре медали.

Рагим Гасанов (45 кг) и Фарид Халилов (60 кг) стали чемпионами, победив своих соперников в финале.

Парвиз Дадашов (51 кг) и Руслан Нуруллаев (71 кг) также одолели своих соперников, завоевав бронзовые медали.

Таким образом, борцы сборной Азербайджана завоевали четыре золотые, три серебряные и пять бронзовые медали первенства.