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Чемпионат Европы: Азербайджанские борцы завоевали еще четыре медали

Чемпионат Европы: Азербайджанские борцы завоевали еще четыре медали В Самокове (Болгария) завершается юношеское первенство Европы по борьбе.
Индивидуальные
20 июня 2021 г. 20:31
Чемпионат Европы: Азербайджанские борцы завоевали еще четыре медали

В Самокове (Болгария) завершается юношеское первенство Европы по борьбе.

Как передает Report, азербайджанские борцы греко-римского стиля в последний день турнира завоевали еще четыре медали.

Рагим Гасанов (45 кг) и Фарид Халилов (60 кг) стали чемпионами, победив своих соперников в финале.

Парвиз Дадашов (51 кг) и Руслан Нуруллаев (71 кг) также одолели своих соперников, завоевав бронзовые медали.

Таким образом, борцы сборной Азербайджана завоевали четыре золотые, три серебряные и пять бронзовые медали первенства.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Güləşçilərimizdən son gündə 2 qızıl, 2 bürünc medal - YENİLƏNİB

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