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Азербайджанские борцы греко-римского стиля вступают в борьбу на чемпионате мира

Азербайджанские борцы греко-римского стиля вступают в борьбу на чемпионате мира Сегодня четыре азербайджанских борца греко-римского стиля выступят на чемпионате мира U-23, который стартует в Понтеведре (Испания). Как сообщает Report, в первый день соревнований Нихад Гулузаде (55 кг) на стадии 1/4 финала встретится с победител
Индивидуальные
17 октября 2022 г. 09:57
Азербайджанские борцы греко-римского стиля вступают в борьбу на чемпионате мира

Сегодня четыре азербайджанских борца греко-римского стиля выступят на чемпионате мира U-23, который стартует в Понтеведре (Испания).

Как сообщает Report, в первый день соревнований Нихад Гулузаде (55 кг) в 1/4 финала встретится с победителем пары Артем Деляну (Молдова) / Георгий Тохадзе (Грузия).

Зия Бабашов (63 кг) в 1/8 финала встретится с Анди Хуаном Сучом (Испания).

Лачин Велиев (87 кг) поборется в 1/8 финала с Андреасом Ваэлисом (Эстония), а Сархан Мамедов (130 кг) - с Дамиром Зупаровым (Казахстан).

Схватки борцов начнутся в 13:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycanın 4 yunan-Roma güləşçisi mübarizəyə başlayır

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