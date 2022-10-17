Азербайджанские борцы греко-римского стиля вступают в борьбу на чемпионате мира

Азербайджанские борцы греко-римского стиля вступают в борьбу на чемпионате мира

Сегодня четыре азербайджанских борца греко-римского стиля выступят на чемпионате мира U-23, который стартует в Понтеведре (Испания). Как сообщает Report, в первый день соревнований Нихад Гулузаде (55 кг) на стадии 1/4 финала встретится с победител

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Сегодня четыре азербайджанских борца греко-римского стиля выступят на чемпионате мира U-23, который стартует в Понтеведре (Испания).



Как сообщает Report, в первый день соревнований Нихад Гулузаде (55 кг) в 1/4 финала встретится с победителем пары Артем Деляну (Молдова) / Георгий Тохадзе (Грузия).



Зия Бабашов (63 кг) в 1/8 финала встретится с Анди Хуаном Сучом (Испания).



Лачин Велиев (87 кг) поборется в 1/8 финала с Андреасом Ваэлисом (Эстония), а Сархан Мамедов (130 кг) - с Дамиром Зупаровым (Казахстан).



Схватки борцов начнутся в 13:00 по бакинскому времени. Подпишитесь на наш Telegram канал