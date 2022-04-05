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Азербайджанские борцы греко-римского стиля вернулись на Родину

Азербайджанские борцы греко-римского стиля вернулись на Родину Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе, выигравшая чемпионат Европы в общем зачете и по количеству медалей на чемпионате в Будапеште, Венгрия, вернулась домой.
Индивидуальные
5 апреля 2022 г. 06:04
Азербайджанские борцы греко-римского стиля вернулись на Родину

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе, выигравшая чемпионат Европы в общем зачете и по количеству медалей на чемпионате в Будапеште, Венгрия, вернулась домой.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева спортсменов встречали представители Федерации борьбы Азербайджана, представители общественности, СМИ и родственники борцов.

Отметим, что сборная с 165 очками заняла первое место на чемпионате Европы.

Кроме того, команда превзошла всех по количеству медалей, завоевав 8 наград опередив Турцию и Грузию, на счету которых соответственно 7 и 5 призовых мест.

Таким образом, подопечные Александра Тараканова по греко-римской борьбе завершила чемпионат континента с 2 золотыми, 1 серебряной и 5 бронзовыми медалями.

Золото завоевали Эльданиз Азизли и Рафик Гусейнов (55 кг), серебро - Талех Мамедов (63 кг), бронзу - Мурад Мамедов (60 кг), Хасрат Джафаров (67 кг), Ульви Ганизаде (72 кг), Санан Сулейманов (77 кг), Ислам Аббасов (87 кг).

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