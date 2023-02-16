Азербайджанские борцы готовятся к чемпионату Европы в Хорватии

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе участвует в учебно-тренировочных сборах в Хорватии.

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе участвует в учебно-тренировочных сборах в Хорватии.

Как сообщили Report в Федерации, после участия в турнире "Zagreb Open" сборная покинула столицу страны и отправилась в город Пореч.

Здесь стартовали совместные тренировочные сборы с участием командам из 24 стран, в том числе Хорватии, Финляндии, Узбекистана, Литвы, Дании, Нидерландов, Чехии, Швеции, Казахстана, Эстонии, Германии, Венгрии, Франции, США, Японии, Болгарии, Китая, Швейцарии, Польши, Алжира, Румынии, Австрии и Норвегии.

В процессе подготовки принимают участие 20 членов нашей сборной под руководством главного тренера Александра Тараканова, старшего тренера Ровшана Байрамова и тренера Гасана Алиева.

Сборы, которые продлятся до 20 февраля, являются подготовительным этапом перед предстоящим чемпионатом Европы.