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Азербайджанские борцы, добившиеся исторического успеха на ЧМ, вернулись на родину

Азербайджанские борцы, добившиеся исторического успеха на ЧМ, вернулись на родину Азербайджанские борцы греко-римского стиля, добившиеся исторического успеха на чемпионате мира, проходившем в столице Сербии Белграде, вернулись на родину.
Индивидуальные
25 сентября 2023 г. 21:35
Азербайджанские борцы, добившиеся исторического успеха на ЧМ, вернулись на родину

Азербайджанские борцы греко-римского стиля, добившиеся исторического успеха на чемпионате мира, проходившем в столице Сербии Белграде, вернулись на родину.

Как сообщает Report, спортсменов в Международном аэропорту Гейдар Алиев встречали представители Федерации борьбы Азербайджана и спортивной общественности, родственники и журналисты.

Отметим, что чемпионами мира на мундиале стали Эльданиз Азизли (55 кг) и Рафиг Гусейнов (82 кг), серебряные медали завоевали Мурад Мамедов (63 кг), Хасрат Джафаров (67 кг) и Санан Сулейманов (77 кг).

Азербайджан добился на турнире исторического успеха.

Коллектив впервые стал чемпионом мира в командном зачете, набрав 120 очков.

До этого сборная в лучшем случае брала в командном зачете вторые места: в 2009 и 2010 годах - по вольной борьбе, а в 2015 и 2022 годах - греко-римской.

Кроме того, сборная по греко-римской борьбе добилась лучшего результата в истории азербайджанских сборных по борьбе на чемпионатах мира как по достоинству медалей, так и по набранным очкам.

Второе место на чемпионате мира завоевала сборная Ирана (102), а третье - Турции (93).

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Версия на азербайджанском языке ФотоDünya çempionatında tarixi uğur qazanmış Azərbaycan güləşçiləri Vətənə qayıdıb  

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