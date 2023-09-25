Азербайджанские борцы, добившиеся исторического успеха на ЧМ, вернулись на родину

Азербайджанские борцы греко-римского стиля, добившиеся исторического успеха на чемпионате мира, проходившем в столице Сербии Белграде, вернулись на родину.

Азербайджанские борцы греко-римского стиля, добившиеся исторического успеха на чемпионате мира, проходившем в столице Сербии Белграде, вернулись на родину.

Как сообщает Report, спортсменов в Международном аэропорту Гейдар Алиев встречали представители Федерации борьбы Азербайджана и спортивной общественности, родственники и журналисты.

Отметим, что чемпионами мира на мундиале стали Эльданиз Азизли (55 кг) и Рафиг Гусейнов (82 кг), серебряные медали завоевали Мурад Мамедов (63 кг), Хасрат Джафаров (67 кг) и Санан Сулейманов (77 кг).

Азербайджан добился на турнире исторического успеха.

Коллектив впервые стал чемпионом мира в командном зачете, набрав 120 очков.

До этого сборная в лучшем случае брала в командном зачете вторые места: в 2009 и 2010 годах - по вольной борьбе, а в 2015 и 2022 годах - греко-римской.

Кроме того, сборная по греко-римской борьбе добилась лучшего результата в истории азербайджанских сборных по борьбе на чемпионатах мира как по достоинству медалей, так и по набранным очкам.

Второе место на чемпионате мира завоевала сборная Ирана (102), а третье - Турции (93).