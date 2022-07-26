Азербайджанские борчихи будут готовиться к Исламиаде в Турции

Женская сборная Азербайджана по борьбе отправилась в Турцию.

Женская сборная Азербайджана по борьбе отправилась в Турцию.

Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, сборная под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ровшана Умудова проведет в Нигде учебно-тренировочный сбор вместе с местной командой.

Подготовка к Играм исламской солидарности, которые пройдут в Конье, продлится до 8 августа.

Отметим, что в состав сборной вошли Мария Стадник, Тюркан Насирова (50 кг), Лейла Гурбанова (53 кг), Эльнура Мамедова (55 кг), Жаля Алиева (57 кг), Алёна Колесник (59 кг), Татьяна Омельченко (62 кг), Элис Манолова (65 кг) и Гёзяль Зутова (72 кг).