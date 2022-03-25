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Азербайджанские боксеры, завоевавшие 4 медали на чемпионате Европы, вернулись в Баку

Азербайджанские боксеры, завоевавшие 4 медали на чемпионате Европы, вернулись в Баку Сборная Азербайджана, завоевавшая 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали на чемпионате Европы по боксу среди молодежи U22 в Порече, Хорватия, вернулась в Баку.
Индивидуальные
25 марта 2022 г. 11:02
Азербайджанские боксеры, завоевавшие 4 медали на чемпионате Европы, вернулись в Баку

Сборная Азербайджана, завоевавшая 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали на чемпионате Европы по боксу среди молодежи U22 в Порече, Хорватия, вернулась в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу федерации, в Международном аэропорту Гейдар Алиев боксеров встречали сотрудники Федерации бокса Азербайджана, представители спортивной общественности, родственники спортсменов и любители бокса.

Главный тренер национальной команды Нариман Абдуллаев подчеркнул, что чемпионат Европы был успешным для азербайджанской команды: "В чемпионате Европы участвовали 39 стран. В соревнованиях принимали участие сильнейшие боксеры континента в возрасте до 22 лет. Наша сборная была представлена в 7 из 13 весовых категорий. В четверых из них наши спортсмены поднялись на пьедестал почета. Мы остались довольны выступлением команды. Ниджат Гусейнов стал чемпионом. Руслан Гадиров занял второе место. Джалал Гурбанов и Наби Искандеров были удостоены бронзовых медалей".

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatında 4 medal qazanan Azərbaycan boksçuları Bakıya qayıdıb

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