Азербайджанские боксеры, завоевавшие 4 медали на чемпионате Европы, вернулись в Баку

Сборная Азербайджана, завоевавшая 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали на чемпионате Европы по боксу среди молодежи U22 в Порече, Хорватия, вернулась в Баку.

Сборная Азербайджана, завоевавшая 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали на чемпионате Европы по боксу среди молодежи U22 в Порече, Хорватия, вернулась в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу федерации, в Международном аэропорту Гейдар Алиев боксеров встречали сотрудники Федерации бокса Азербайджана, представители спортивной общественности, родственники спортсменов и любители бокса.

Главный тренер национальной команды Нариман Абдуллаев подчеркнул, что чемпионат Европы был успешным для азербайджанской команды: "В чемпионате Европы участвовали 39 стран. В соревнованиях принимали участие сильнейшие боксеры континента в возрасте до 22 лет. Наша сборная была представлена в 7 из 13 весовых категорий. В четверых из них наши спортсмены поднялись на пьедестал почета. Мы остались довольны выступлением команды. Ниджат Гусейнов стал чемпионом. Руслан Гадиров занял второе место. Джалал Гурбанов и Наби Искандеров были удостоены бронзовых медалей".