О нас

Азербайджанские боксеры завоевали четыре медали на международном турнире

Азербайджанские боксеры завоевали четыре медали на международном турнире В сербском городе Суботице завершился международный турнир среди юных боксеров.
Индивидуальные
19 сентября 2022 г. 10:32
Азербайджанские боксеры завоевали четыре медали на международном турнире

В сербском городе Суботице завершился международный турнир среди юных боксеров.

Как сообщили Report в Федерации бокса Азербайджана, национальная сборная завершила соревнования, в которых приняли участие 189 спортсменов из 21 страны, завоевав четыре медали.

Кянан Бабаев (до 48 кг), одержавший верх над индийцем Тали Табой и казахстанцем Усламом Сексенбаевым, в финале встретился с еще одним представителем Индии Вишванатом Сурешем. К.Бабаев проиграл финальный поединок и занял второе место.

Выступающий в самой тяжелой весовой категории среди членов сборной Сабухи Ализаде (+92 кг) завершил участие в турнире на втором месте.

Сборная Азербайджана завершила участие в турнире с двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями. Ранее бронзовые медали завоевали Даниэль Холостенко (до 71 кг) и Фатали Исмаилов (до 80 кг).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan boksçuları beynəlxalq turnirdə 4 medal qazanıb

Самое читаемое

Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 03:29
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
13 сентября 2022 г. 17:37
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 22:38
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
14 сентября 2022 г. 10:01
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
14 сентября 2022 г. 17:02
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
16 сентября 2022 г. 10:46
ЦБ России снизил учетную ставку
ЦБ России снизил учетную ставку
16 сентября 2022 г. 14:39
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
16 сентября 2022 г. 18:48
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
17 сентября 2022 г. 03:52
Все военные объекты Армении на границе уничтожены
Все военные объекты Армении на границе уничтожены
13 сентября 2022 г. 22:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi