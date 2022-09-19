Азербайджанские боксеры завоевали четыре медали на международном турнире

В сербском городе Суботице завершился международный турнир среди юных боксеров.

В сербском городе Суботице завершился международный турнир среди юных боксеров.

Как сообщили Report в Федерации бокса Азербайджана, национальная сборная завершила соревнования, в которых приняли участие 189 спортсменов из 21 страны, завоевав четыре медали.

Кянан Бабаев (до 48 кг), одержавший верх над индийцем Тали Табой и казахстанцем Усламом Сексенбаевым, в финале встретился с еще одним представителем Индии Вишванатом Сурешем. К.Бабаев проиграл финальный поединок и занял второе место.

Выступающий в самой тяжелой весовой категории среди членов сборной Сабухи Ализаде (+92 кг) завершил участие в турнире на втором месте.

Сборная Азербайджана завершила участие в турнире с двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями. Ранее бронзовые медали завоевали Даниэль Холостенко (до 71 кг) и Фатали Исмаилов (до 80 кг).