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Азербайджанские боксеры завоевали четыре медали на международном турнире в Душанбе

Азербайджанские боксеры завоевали четыре медали на международном турнире в Душанбе Юные азербайджанские боксеры завоевали 4 медали на международном турнире, проходившем в столице Таджикистана - Душанбе.
Индивидуальные
28 июля 2023 г. 14:34
Азербайджанские боксеры завоевали четыре медали на международном турнире в Душанбе

Юные азербайджанские боксеры завоевали четыре медали на международном турнире, проходившем в столице Таджикистана - Душанбе.

Как сообщили Report в Федерации бокса Азербайджана, команда завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.

Мухаммад Джафаров (+80 кг) стал победителем турнира, в котором участвовали 155 спортсменов из четырех стран (Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан). Второе место занял Али Бахишов (50 кг), третье - Махаммадали Мамедли (48 кг) и Багир Амирханлы (50 кг). Команда выступила под руководством тренеров Аяза Бахшиева и Заура Мамедова.

Азербайджанский рефери Эльхан Гулиев был признан лучшим судьей соревнований.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan boksçuları beynəlxalq turnirdə 4 medal qazanıblar

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