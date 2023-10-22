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Азербайджанские боксеры завоевали 3 медали на международном турнире в Сербии

Азербайджанские боксеры завоевали 3 медали на международном турнире в Сербии Сборная Азербайджана завоевала три медали на международном турнире по боксу "Золотая перчатка" в сербском городе Чачак.
Индивидуальные
22 октября 2023 г. 11:03
Азербайджанские боксеры завоевали 3 медали на международном турнире в Сербии

Сборная Азербайджана завоевала три медали на международном турнире по боксу "Золотая перчатка" в сербском городе Чачак.

Как сообщает Report, в соревнованиях, которые прошли с участием 15 стран, азербайджанские боксеры завоевали одну серебряную и две бронзовые медали.

Выступавший в весовой категории до 60 кг Умид Рустамов в финале сразился с россиянином Немятом Сафаровым. Уступив сопернику, У.Рустамов удостоился серебряной медали.

До этого Руслан Рустамов (63,5 кг) и Кямран Шахсуварлы (75 кг) взяли бронзовые медали.

Звания лучшего судьи соревнований был удостоен Анар Нагдиев. Организаторы турнира наградили азербайджанского арбитра международного класса специальным кубком.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan boksçuları beynəlxalq turnirdə 3 medal qazanıblar

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