Азербайджанские боксеры завоевали 3 медали на международном турнире в Сербии

Сборная Азербайджана завоевала три медали на международном турнире по боксу "Золотая перчатка" в сербском городе Чачак.

Сборная Азербайджана завоевала три медали на международном турнире по боксу "Золотая перчатка" в сербском городе Чачак.

Как сообщает Report , в соревнованиях, которые прошли с участием 15 стран, азербайджанские боксеры завоевали одну серебряную и две бронзовые медали.

Выступавший в весовой категории до 60 кг Умид Рустамов в финале сразился с россиянином Немятом Сафаровым. Уступив сопернику, У.Рустамов удостоился серебряной медали.

До этого Руслан Рустамов (63,5 кг) и Кямран Шахсуварлы (75 кг) взяли бронзовые медали.

Звания лучшего судьи соревнований был удостоен Анар Нагдиев. Организаторы турнира наградили азербайджанского арбитра международного класса специальным кубком.