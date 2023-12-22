Азербайджанские боксеры завоевали 22 медали на международном турнире

Азербайджанские боксеры завоевали 22 медали на традиционном международном турнире среди молодежи, посвященном памяти основателя азербайджанского бокса Аббаса Агаларова.
Как сообщает Report, в пятидневных соревнованиях, проходивших в Бакинском центре бокса, члены сборной Азербайджана завоевали 5 золотых, 4 серебряных и 13 бронзовых медалей.
Сборная заняла первое место в общекомандном зачете и завоевала Кубок Аббаса Агаларова. Второе место занял Казахстан (4 золотых, 5 серебряных, 7 бронзовых медалей), а третье - Таджикистан (2 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая медаль).