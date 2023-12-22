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Азербайджанские боксеры завоевали 22 медали на международном турнире

Азербайджанские боксеры завоевали 22 медали на международном турнире Азербайджанские боксеры завоевали 22 медали на традиционном международном турнире среди молодежи, посвященном памяти основателя азербайджанского бокса Аббаса Агаларова.
Индивидуальные
22 декабря 2023 г. 18:57
Азербайджанские боксеры завоевали 22 медали на международном турнире

Азербайджанские боксеры завоевали 22 медали на традиционном международном турнире среди молодежи, посвященном памяти основателя азербайджанского бокса Аббаса Агаларова.

Как сообщает Report, в пятидневных соревнованиях, проходивших в Бакинском центре бокса, члены сборной Азербайджана завоевали 5 золотых, 4 серебряных и 13 бронзовых медалей.

Сборная заняла первое место в общекомандном зачете и завоевала Кубок Аббаса Агаларова. Второе место занял Казахстан (4 золотых, 5 серебряных, 7 бронзовых медалей), а третье - Таджикистан (2 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая медаль).

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan boksçuları Bakıda keçirilən beynəlxalq turnirdə 22 medal qazanıblar

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