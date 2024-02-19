Азербайджанские боксеры завоевали 14 медалей на международном турнире в Румынии

Сборная Азербайджана завершила международный турнир "Дракула" среди подростков и юных боксеров в румынском городе Плоешти с 14 медалями.

Сборная Азербайджана завершила международный турнир "Дракула" среди подростков и юных боксеров в румынском городе Плоешти с 14 медалями.

Как сообщает Report, 11 медалей завоевали подростки.

Подопечные главного тренера Вагифа Кязимова и тренера Теймура Мамедова - спортсмены Багир Амирханлы (52 кг), Субхан Бабаев (54 кг), Рза Рзаев (70 кг) и Сафтар Мамедзаде (+80 кг) одолели всех соперников и поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

Второе место заняли Закир Гасанзаде (48 кг), Кянан Асланлы (63 кг), Валех Эйвазлы (66 кг), а третье - Али Мамедов (46 кг), Рауль Гейдарли (52 кг), Хагверди Гасанов (57 кг) и Нурлан Абышов (60 кг).

Завоевавший золотую медаль Субхан Бабаев также признан лучшим боксером турнира. Азербайджанская сборная заняла первое место в общекомандном зачете.

Подопечные главного тренера молодежной сборной Эльбруса Рзаева и тренера Эльвина Мамишзаде - Билалхабаши Назаров (48 кг) и Мухаммедали Гасымзаде (60 кг) завоевали золотые медали. Таги Насибов (57 кг) занял третье место.

Мухаммедали Гасымзаде удостоен звания лучшего боксера турнира. Азербайджанская сборная в данной возрастной группе заняла третье место в общекомандном зачете.

Отметим, что в турнире в качестве судьи Азербайджан представлял Галиб Абиев.