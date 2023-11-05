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Азербайджанские боксеры завоевали 10 медалей на международном турнире в Минске

Азербайджанские боксеры завоевали 10 медалей на международном турнире в Минске Азербайджанские боксеры завоевали 10 медалей на международном турнире памяти Владимира Ботвинника среди подростков в столице Беларуси Минске.
Индивидуальные
5 ноября 2023 г. 15:24
Азербайджанские боксеры завоевали 10 медалей на международном турнире в Минске

Азербайджанские боксеры завоевали 10 медалей на международном турнире среди подростков памяти Владимира Ботвинника в столице Беларуси Минске.

Как сообщает Report, члены сборной завоевали одну золотую и девять бронзовых медалей.

В составе команды победителем турнира стал Нурлан Абышов (57 кг). В финале он одолел местного спортсмена Глеба Бондака. Али Мамедов (46 кг), Магомедали Мамедли (50 кг), Багир Амирханлы (52 кг), Субхан Бабаев (54 кг), Тургай Рагимли (60 кг), Кянан Асланлы (63 кг), Рза Рзаев (70 кг), Али Мамишев (80 кг) и Мухаммед Джафаров (80 кг) заняли в своих весовых категориях третье место.

Отметим, что в международном турнире соревновались 142 спортсмена из семи стран.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan boksçuları Minskdə 10 medal qazanıblar

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