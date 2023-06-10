Азербайджанские спортсмены завоевали 10 медалей на международном турнире по боксу

Азербайджанские спортсмены завоевали 4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали на международном молодежном турнире по боксу в венгерском городе Эгер

Азербайджанские спортсмены завоевали 4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали на международном молодежном турнире по боксу в венгерском городе Эгер.

Как сообщили Report в федерации, Субхан Мамедов (51 кг), Мухаммедали Ашуралиев (57 кг) и Фархад Шейдаев (75 кг) завоевали золотые медали.

Таги Насибов (54 кг) и Мухаммедали Гасымзаде (60 кг) потерпели поражение в финале и довольствовались серебряными медалями. Омар Асланли (54 кг) занял 3-е место.

Банучичек Насирли (46 кг) завоевала золото, Озлам Гасанова (63 кг) - серебро, Инджи Маджидли (50 кг) и Аббасгулу Шадлински (63 кг) - бронзовые медали.

Таким образом, команды под руководством Эльбруса Рзаева и Рафига Исмайлова завершили международный турнир с 10 медалями в активе.