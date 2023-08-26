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Азербайджанские боксеры завершили первенство Европы с четырьмя медалями

Азербайджанские боксеры завершили первенство Европы с четырьмя медалями Азербайджанские боксеры завершили первенство Европы среди школьников в словенском городе Марибор с четырьмя медалями.
Индивидуальные
26 августа 2023 г. 10:39
Азербайджанские боксеры завершили первенство Европы с четырьмя медалями

Азербайджанские боксеры завершили первенство Европы среди школьников в словенском городе Марибор с четырьмя медалями.

Как сообщает Report, за 9 дней соревнований члены сборной завоевали 2 золотые и 2 бронзовые медали.

Шахин Асланов завоевал титул чемпиона Европы в весовой категории 52 кг. Он победил Николая Николаева (Болгария) в финале со счетом 5:0 (30:27, 29:28, 29:28, 30:27, 30:27).

Такого же успеха добился и боксер-тяжеловес Сафар Мамедзаде (90 кг). Наш спортсмен в решающем поединке переиграл украинца Йосипа-Владислава Козакевича - 5:0 (29:28, 29:28, 30:27, 30:26, 29:28).

Бронзовые медали завоевали Адиль Залов (63 кг) и Исмаил Велиев (70 кг).

В соревнованиях, в которых приняли участие 380 боксеров из 32 стран, сборная Азербайджана стала четвертой в Европе с 4 медалями. Лучшей командой континента стала Украина с 12 медалями (6 золотых, 1 серебряная, 5 бронзовых).

Отметим, что сборная Азербайджана на первенстве Европы 2022 года в Турции завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan boksçuları Avropa birinciliyini 4 medalla başa vurublar

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