Азербайджанские боксеры выступят в международном турнире в Польше

9 ноября в польском городе Кельце стартует международный турнир по боксу.

9 ноября в польском городе Кельце стартует международный турнир по боксу.

Как сообщили Report в Федерации бокса Азербайджана, в 5-дневном соревновании наша сборная будет представлена 13 спортсменами.

Тренерский корпус предоставит на турнире шанс Масуду Юсифзаде (51 кг), Руслану Гадирову (54 кг), Умиду Рустамову (57 кг), Тайфуру Алиеву (60 кг), Малику Гасанову (63,5 кг), Наби Искендерову (67 кг), Сархану Алиеву (71 кг), Миршарифу Кязымзаде (75 кг), Мураду Аллахвердиеву (80 кг), Эльдару Алиеву, Альфонсо Домингесу (по 86 кг), Рауфу Рагимову (92 кг) и Мухаммеду Абдуллаеву (+91 кг).

Боксеры отправятся в Польшу сегодня и вернутся на родину 14 ноября.

Жеребьевка турнира состоится 8 ноября.