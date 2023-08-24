Азербайджанские боксеры вышли в финал чемпионата Европы

Два боксера из Азербайджана вышли в финал чемпионата Европы среди школьников, проходящего в словенском городе Марибор.

Два боксера из Азербайджана вышли в финал чемпионата Европы среди школьников, проходящего в словенском городе Марибор.

Как сообщает Report, Шахин Асланов и Сафтар Мамедзаде победили своих соперников в полуфинальных встречах.

Шахин Асланов, выступающий в весовой категории 52 кг, победил Снадро Капанадзе из Грузии - 5:0 (29:28, 29:28, 30:27, 29:28, 30:27). В финале он встретится с Николаем Николаевым (Болгария).

Сафтар Мамедзаде, выступающий в весе 90 кг, решил судьбу полуфинального поединка уже в первом раунде. Азербайджанский боксер нокаутировал Арама Туманяна из Армении. В бою за первенство Мамедзаде встретится с Йосипом-Владиславом Козакевичем (Украина).

Боксеры Адиль Залов (63 кг) и Исмаил Велиев (70 кг) завершили чемпионат Европы с бронзовой медалью.

Отметим, что финал чемпионата Европы состоится 25 августа.