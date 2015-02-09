​Азербайджанские боксеры вернулись из Венгрии с четырьмя медалями

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В венгерском городе Дебрецен завершился международный турнир по боксу, посвященный памяти Иштвана Бочкаи. Как сообщает Report, азербайджанские боксеры завоевали на турнире 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

В финальной встрече боксеров весовой категории 52 кг Масуда Юсифзаде и Салмана Ализаде юный Юсифзаде одержал победу над опытным олимпийским чемпионом со счетом 2:0, став обладателем золотой медали.

Выступающий в весовой категории 75 кг Хайбулла Мусалов также вернулся из Венгрии с золотой медалью. Член национальной сборной в финале должен был встретиться с венгерским боксером Бамабасом Неги, однако соперник не вышел на ринг.

Чемпион Азербайджана Эльнур Алиев (64 кг) проиграл в полуфинале представителю Монголии Баатархуу Чинзоригу и занял 3-е место. Фарид Агамогланов (56 кг), Эльвин Исаев (60 кг) и Рауф Рагимов (81 кг) остались без наград.

Отметим, что в общекомандном зачете сборная Азербайджана заняла 4-е место после Венгрии, Монголии и Хорватии.



