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Азербайджанские боксеры успешно стартовали на чемпионате мира

Азербайджанские боксеры успешно стартовали на чемпионате мира В Аликанте (Испания) стартовал молодежный чемпионат мира по боксу
Индивидуальные
16 ноября 2022 г. 10:49
Азербайджанские боксеры успешно стартовали на чемпионате мира

В Аликанте (Испания) стартовал молодежный чемпионат мира по боксу.

Как сообщили Report в Федерации бокса Азербайджана, в первый день чемпионата двое членов национальной команды одержали победу и перешли на новый этап.

Санан Хатамов (67 кг) встретился с Нери Канавири (Боливия). Поединок, состоявшийся на стадии 1/32 финала, завершился победой представителя Азербайджана. В следующем бою Хатамов встретится с канадцем Якубом Блейсом.

Мехпара Мамедова (48 кг) в стадии 1/16 финала одержала победу над Любой Атанасовой (Болгария). Следующую встречу Мамедова проведет против Саруул Батсайхан (Монголия).

Турал Сарыев (48 кг) уступил Титивату Флонгаураю (Таиланд), Рза Рзазаде (75 кг) проиграл бой Антонио Лейве (Аргентина).

Отметим, что еще два боксера команды вступят сегодня в борьбу на чемпионате мира. Камиль Бабаев (54 кг) проведет бой с Ричардом Эразо Чача (Эквадор), Айсу Дарвишова (57 кг) с Гуадалупе Перес (США).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın iki boksçusu dünya çempionatına qələbə ilə başlayıb

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