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Азербайджанские боксеры примут участие на Гимназиаде

Азербайджанские боксеры примут участие на Гимназиаде Азербайджанские боксеры примут участие на Гимназиаде в Манаме (Бахрейн).
Индивидуальные
21 октября 2024 г. 15:23
Азербайджанские боксеры примут участие на Гимназиаде

Азербайджанские боксеры примут участие на Гимназиаде в Манаме (Бахрейн).

Как сообщили Report в Федерации бокса Азербайджана, в целом на Гимназиаде выступят представители 71-й страны.

На Гимназиаде среди школьников нашу страну будут представлять члены юношеской сборной Али Алиев (46 кг), Шахин Мустафаев (48 кг), Нихат Гасымов (50 кг), Закир Гасанзаде (52 кг), Субхан Бабаев (54 кг), Тамерлан Алимзанов (57 кг), Шахин Асланов (60 кг), Хагверди Гасанов (63 кг), Валех Эйвазлы (66 кг), Рза Рзаев (70 кг), Адиль Залов (75 кг), Сафдар Мамедзаде (+80 кг), Гюлер Гусейнова (46 кг), Банучичек Насирли (48 кг), Айлин Назарова (50 кг), Айсун Микаилова (52 кг), Таги Амина (54 кг), Мелек Гумбатова (57 кг) и Дениз Бабаева (63 кг).

Асиф Мамедов и Фархад Рахманов назначены судьями.

Отметим, что соревнования по боксу на Гимназиаде пройдут с 25 по 30 октября. Наша команда отправится в Бахрейн 23 октября.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan boksçuları Gimnaziadada mübarizə aparacaqlar

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