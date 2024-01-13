Азербайджанские боксеры отправились в США для подготовки к лицензионным турнирам

Мужская сборная Азербайджана по боксу отправилась на сборы в США.

Мужская сборная Азербайджана по боксу отправилась на сборы в США.

Как сообщили Report в федерации бокса, команда продолжит подготовку к лицензионным турнирам и летним Олимпийским играм Париж-2024 в Колорадо.

В учебно-тренировочных сборах приняли участие 9 боксеров под руководством главного тренера Педро Роке, тренеров Наримана Абдуллаева и Этибара Абдуллаева.

Специалисты будут тренировать Ниджата Гусейнова (54 кг), Умида Рустамова, Шамиля Аскерова (оба 57 кг), Тайфура Алиева, Малика Гасанова (оба 63,5 кг), Сархана Алиева (71 кг), Мурада Аллахвердиева (80 кг), Альфонсо Домингеса (92 кг) и Мухаммеда Абдуллаева (+92 кг).

В рамках сбора также планируется провести совместные тренировки и тестовые бои с местными боксерами. Подготовка продолжится до 1 февраля.

Отметим, что ранее Мурад Аллахвердиев (80 кг) и Мухаммед Абдуллаев (+92 кг) на Европейских играх завоевали лицензию на Париж-2024.