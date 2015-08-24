Азербайджанские боксеры отправились в Мексику

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Национальная сборная Азербайджана по боксу отправилась в Мексику на учебные сборы. Как сообщает Report, в Северной Америке боксеры готовятся к чемпионату мира, который пройдет в октябре в Катаре.

В соревнованиях лицензионного характера на олимпиаде в Рио-де-Жанейро азербайджанская сборная выступит в полном составе. В сборах в Мексике тренируются 9 боксеров под руководством главного тренера Педро Роке, тренеров Лазаро Хименеса и Наримана Абдуллаева.

Из лидеров на сборах по причине травмы не участвует только Магомедрасул Меджидов (+91 кг). В этот раз в состав включен Джавид Чялябиев (56 кг), не участвовавший в Евроиграх. В Мексику поехал также Руфат Гусейнов, который недавно завоевал бронзу на чемпионате Европы в Болгарии.

Ожидается, что команда пробудет в Мексике до 5 сентября. Боксеры в национальной команде Азербайджана:

49 кг. Руфат Гусейнов

52 кг. Эльвин Мемишзаде

56 кг. Джавид Чялябиев

60 кг. Альберт Селимов

64 кг. Лорензо Сотомайор

69 кг. Парвиз Багиров

75 кг. Хайбулла Мусалов

81 кг. Теймур Мамедов

91 кг. Абдулгадир Абдуллаев.