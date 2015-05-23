Азербайджанские боксеры, обыграв армянских соперников, вышли в финал

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Определились финалисты европейского первенства по боксу среди подростков, проходившего в городе Львов, Украина. Как сообщает Report, среди боксеров, вышедших в финал, 4 члена национальной сборной Азербайджана.

Еще 2 боксера, проиграв в полуфинале, стали обладателями бронзовых медалей. Бахтияр Газыбеков в весовой категории 60 кг обыграл армянского представителя Коряна Астеяна со счетом 3:0. В финале он встретится с турецким спортсменом Тугрулханом Эрдемиром.

В финал также вышел Магомед Абдуллаев (более 80 кг). В полуфинале он выиграл у представителя Грузии армянского происхождения Артема Ёрданяна со счетом 3:0. В финале М. Абдуллаев поборется с украинцем Александром Христевым.

Джавид Гусейнов (48 кг) также победил в полуфинале. Гусейнов вышел на ринг с иорданцем Лорканом Харлекси и выиграл со счетом 2:1. В борьбе за золото он встретится с украинским боксером Артемом Демьяненко.

Ниямаддин Аллахвердиев (52 кг) в полуфинале выиграл у шотландца Деклина Даффи - 3:0. Его соперником в финале станет англичанин Чарли Франкам.

Орхан Гасанов (54 кг) и Саид Меликов (70 кг), проиграв в полуфинале, стали обладателями бронзовых медалей.