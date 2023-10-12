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Азербайджанские боксеры обеспечили себе медали Кубка Европы

Азербайджанские боксеры обеспечили себе медали Кубка Европы Два азербайджанских боксера успешно выступили на Кубке Европы, проходящем в Будве (Черногория).
Индивидуальные
12 октября 2023 г. 10:53
Азербайджанские боксеры обеспечили себе медали Кубка Европы

Два азербайджанских боксера успешно выступили на Кубке Европы, проходящем в Будве (Черногория).

Как сообщает Report, Малик Гасанов (63,5 кг) и Миршариф Кязымзаде (75 кг) вышли в полуфинал, обеспечив себе медали.

M.Гасанов в 1/4 финала победил француза Лунеса Хамрауи. Полуфинальную встречу он проведет против Ахмата Штиви из Израиля.

M.Кязымзаде на пути к полуфиналу одолел Габриэля Дебанича из Хорватии. Его следующим соперником станет россиянин Джамбулат Бижамов.

Полуфинальные встречи азербайджанских спортсменом пройдут 13 октября.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 2 boksçusu Avropa Kubokunda medalı təmin edib

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