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Азербайджанские боксеры начали подготовку к чемпионату Европы

Азербайджанские боксеры начали подготовку к чемпионату Европы Сборная Азербайджана начала подготовку к чемпионату Европы по боксу до 22 лет, который пройдет в хорватском городе Пореч.
Индивидуальные
22 февраля 2022 г. 13:24
Азербайджанские боксеры начали подготовку к чемпионату Европы

Сборная Азербайджана начала подготовку к чемпионату Европы по боксу до 22 лет, который пройдет в хорватском городе Пореч.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации бокса Азербайджана, сборная под руководством главного тренера основной сборной Наримана Абдуллаева начала тренировочные сборы в Бакинском центре бокса.

В состав команды, тренирующейся два раза в день, были приглашены до 10 боксеров. Процесс подготовки, стартовавший 21 февраля, продолжится две недели. Боксеры будут работать над специальной физической и тактической подготовкой.

Чемпионат Европы будет проходить с 11 по 24 марта.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan boksçuları Avropa çempionatının hazırlıqlarına başlayıb

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