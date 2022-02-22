Азербайджанские боксеры начали подготовку к чемпионату Европы

Сборная Азербайджана начала подготовку к чемпионату Европы по боксу до 22 лет, который пройдет в хорватском городе Пореч.

Сборная Азербайджана начала подготовку к чемпионату Европы по боксу до 22 лет, который пройдет в хорватском городе Пореч.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации бокса Азербайджана, сборная под руководством главного тренера основной сборной Наримана Абдуллаева начала тренировочные сборы в Бакинском центре бокса.

В состав команды, тренирующейся два раза в день, были приглашены до 10 боксеров. Процесс подготовки, стартовавший 21 февраля, продолжится две недели. Боксеры будут работать над специальной физической и тактической подготовкой.

Чемпионат Европы будет проходить с 11 по 24 марта.