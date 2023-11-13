Азербайджанские боксеры начали чемпионат Европы с победы

Азербайджанские спортсмены завоевали две победы в первый день чемпионата Европы среди боксеров до 22 лет в Будве (Черногория).

Азербайджанские спортсмены завоевали две победы в первый день чемпионата Европы среди боксеров до 22 лет в Будве (Черногория).

Как сообщает Report, в первый день соревнований Азрак Бабиров вступил в борьбу с Ариолом Зенели (Албания) в весовой категории 57 кг. Бой в 1/8 финала завершился победой Бабирова. Азербайджанский боксер разгромил соперника со счетом 5:0 (30:27, 30:26, 30:27, 30:26, 29:28). 16 ноября в 1/4 финала он встретится с ирландцем Пирсом Кэри.

Джалал Гурбанов, выступающий в весовой категории 63,5 кг, также начал чемпионат Европы с победы. В 1/16 финала он сразился с Бартломеем Росковичем (Польша) и выиграл со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 29:28, 30:27). Свой второй матч Гурбанов проведет 14 ноября против Алексея Сендрика (Сербия).

Отметим, что во второй день соревнований к бою присоединятся еще семь боксеров сборной Азербайджана.