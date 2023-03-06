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Азербайджанские боксеры будут готовиться к ЧМ со сборными Англии и Казахстана

Азербайджанские боксеры будут готовиться к ЧМ со сборными Англии и Казахстана Национальная команда Азербайджана, состоящая из боксеров-мужчин, отправилась в Казахстан
Индивидуальные
6 марта 2023 г. 12:42
Азербайджанские боксеры будут готовиться к ЧМ со сборными Англии и Казахстана

Национальная сборная Азербайджана по боксу отправилась в Казахстан.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию, 17 спортсменов сборной под руководством главного тренера Педро Роке и старшего тренера Наримана Абдуллаева примут участие в тренировочном сборе в Алматы.

В подготовке к чемпионату мира примут участие Гасан Меликов, Турал Сарыев (48 кг), Масуд Юсифзаде, Ниджат Гусейнов (51 кг), Умид Рустамов, Азрак Бабиров (57 кг), Малик Гасанов, Джалал Гурбанов (63,5 кг), Наби Искендеров, Ильгар Салахов (67 кг), Рашид Гасанов, Сархан Алиев (71 кг), Миршариф Казымзаде, Камран Шахсуварлы (75 кг), Мурад Аллахвердиев (80 кг), Эльдар Гулиев (86 кг) и Альфонсо Домингес (92 кг).

Помимо Азербайджана в сборе примут участие сборные Казахстана, Кыргызстана и Англии. Казахстан будет представлен более чем 100 боксерами.

Сборы, которые стартуют сегодня, продлятся до 16 марта.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan boksçuları dünya çempionatına İngiltərə və Qazaxıstan yığmaları ilə hazırlaşacaqlar

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